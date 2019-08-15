Пассажиры сообщили о пострадавших при жёсткой посадке самолёта на поле

Один из пассажиров самолёта Airbus A321, приземлившегося на поле в Подмосковье после столкновения с птицей, рассказал, что в результате ЧП есть пострадавшие. Его слова приводит телеграм-канал LIFE SHOT.

— Да всё в порядке, но пострадавшие всё же есть. Есть переломы. Сейчас все стоят на дороге, непонятно где, везде куча машин скорой помощи, пострадавшим оказывается первая помощь, — отметил молодой человек.

Airbus A321 рейсом Москва — Симферополь экстренно приземлился в районе деревни Рыбаки Раменского района, по предварительным данным, из-за задымления правого двигателя. На борту его находилось 226 пассажиров, включая 6 детей, и 7 членов экипажа. Лайф публиковал фотографии с места происшествия.