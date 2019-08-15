Стрелок из Филадельфии сдался полиции после многочасовой осады

Сразу после задержания мужчины толпа осыпала стражей порядка криками и оскорблениями и бросала в них подручные предметы.

Человек, устроивший многочасовую перестрелку с полицейскими в Филадельфии, в результате которой было ранено шесть правоохранителей, решил сложить оружие и сдаться. Видеозапись момента выхода мужчины из дома опубликовал телеканал NBC.

— Подозреваемый задержан. Группа спецназа всё ещё проверяет дом, — сообщила пресс-служба местной полиции в Twitter.

#BREAKING: The man accused of shooting six Philadelphia police officers and holding two others hostage has surrendered. Our camera caught him coming out of the home with hands up more than seven hours after it began. Latest: https://t.co/VusluhIx9s pic.twitter.com/qg6f47Pp3h — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) 15 августа 2019 г.

Как видно на записи, мужчина выходил из дома, который был взят в оцепление силами полиции, с поднятыми руками. После этого его силуэт скрывается за припаркованным автомобилем, затем он появляется в кадре уже закованный в наручники.

Противостояние длилось более семи часов и обернулось для правоохранителей не только ранением шестерых коллег, но и многочисленными оскорблениями в адрес полицейских от местных жителей, один из которых даже был задержан за слишком вызывающее поведение.

Задержанный был не единственным местным жителем, который решил таким образом "отблагодарить" правоохранителей за проделанную работу. Непосредственно около дома, где баррикадировался стрелок, толпа буквально набросилась на стражей порядка с криками и оскорблениями.

Ранее Лайф сообщал, что в Филадельфии неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции, предположительно, во время проведения ими операции по задержанию наркоторговцев. Шестеро полицейских получили ранения, при этом злоумышленник вёл видеотрансляцию во время перестрелки.