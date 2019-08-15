Мэр Барнаула ушёл в отставку

Глава Барнаула Сергей Дугин ушёл в отставку; временно исполняющим обязанности стал его заместитель Вячеслав Франк, сообщает сайт города.

— Я принял решение, что ухожу в отставку по собственному желанию. Решение принято обдуманно, оно не вчера родилось. Мы с губернатором Виктором Петровичем Томенко эту тему неоднократно обсуждали. Главой региона были поставлены задачи перед городом, которые необходимо выполнить, — приводит портал слова Дугина.

Сегодня, 15 августа, его заявление было подписано губернатором региона Виктором Томенко.