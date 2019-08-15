Синоптики пообещали комфортную погоду в Москве 15 августа

В период с 12:00 до 15:00 не исключена вероятность незначительных локальных осадков.

Сегодня синоптическая ситуация в Москве будет обусловлена влиянием слабовыраженного и условно холодного атмосферного фронта. Об этом пишет погодный центр "Фобос".

— Общий фон погоды ожидается солнечный, но в период с 12:00 до 15:00 не исключена вероятность незначительных локальных осадков, столбики термометров поднимутся до комфортных значений, соответствующих климатической норме июля, — говорится в сообщении центра.

В Москве ожидается переменная облачность, днём местами возможны незначительные осадки. Максимальная температура в городе составит +22...+24 °С, в области — +20...+25 °С. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 4−9 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.