Пилот севшего в поле самолёта: Тяги не хватало, высота падала

По словам лётчика, сразу после взлёта в обе турбины двигателей попали птицы, что полностью вывело из строя один из двигателей и повредило второй.

Командир пассажирского самолёта Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшего рейс Москва — Симферополь, смог совершить аварийную посадку в поле под Москвой лишь на одном работающем двигателе и на ручном управлении. Об этом рассказал второй пилот лайнера Георгий Мурзин.

— После взлёта попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились в поле. Командир взял управление, — приводит его слова "Пятый канал".

Отметим, на борту лайнера находилось 234 человека, включая членов экипажа. Посадка проводилась с убранным шасси на кукурузное поле, но благодаря действиям пилотов обошлось без жертв.

Ранее Лайф опубликовал кадры с места приземления, а также видео эвакуации пассажиров. По предварительным данным, в результате ЧП пострадал 31 человек. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.