Десять человек пострадали в ДТП под Саратовом

На мосту между Саратовом и Энгельсом столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, в результате чего, по предварительным данным, пострадало десять человек. Об этом информирует пресс-служба регионального управления ГИБДД.
— По предварительным данным, около 06:45 (мск) на мосту Энгельс — Саратов произошло столкновение автомобилей Volkswagen и "Газель". В результате, предварительно, пострадали четыре человека из легкового автомобиля и шесть из микроавтобуса, — приводит ТАСС сообщение ведомства.
В региональном Минздраве в свою очередь сообщили о семи госпитализированных из 10 пострадавших. Три человека от госпитализации отказались.
В ГИБДД рассказали о затруднении движения на участке дороги из Саратова в Энгельс, там работают регулировщики. В качестве предварительной причины аварии назван выезд "газели" на встречку.
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