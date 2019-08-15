Десять человек пострадали в ДТП под Саратовом

Семь человек были доставлены в медицинские учреждения, ещё трое от госпитализации отказались.

На мосту между Саратовом и Энгельсом столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, в результате чего, по предварительным данным, пострадало десять человек. Об этом информирует пресс-служба регионального управления ГИБДД.

— По предварительным данным, около 06:45 (мск) на мосту Энгельс — Саратов произошло столкновение автомобилей Volkswagen и "Газель". В результате, предварительно, пострадали четыре человека из легкового автомобиля и шесть из микроавтобуса, — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В региональном Минздраве в свою очередь сообщили о семи госпитализированных из 10 пострадавших. Три человека от госпитализации отказались.

В ГИБДД рассказали о затруднении движения на участке дороги из Саратова в Энгельс, там работают регулировщики. В качестве предварительной причины аварии назван выезд "газели" на встречку.

Восьмилетний мальчик погиб в ДТП в Приморье