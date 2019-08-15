В крымских пещерах обнаружены микробы-"чужие"

Как отметил ученые-спелеолог, также найдена тонкая корка уникальных фосфатных минералов.

В крымской пещере Таврида найдены неизвестные ранее науке микроорганизмы. Об открытии сообщил председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин.

— Нами установлено, что эти минералы пронизаны живыми организмами — микробами. Это такие своеобразные "чужие". Откуда эти бактерии взялись, предстоит выяснить. Взятые пробы и проведенные анализы пока не дали никаких ответов, — сказал РИА "Новости" Самохин.

Как уточнил спелеолог, для изучения обнаруженных микроорганизмов в Крым специально прилетит группа микробиологов из Уральского отделения РАН. Случится это в конце августа, когда пещера будет вновь открыта для посещения. Изучение пещеры приостанавливалось на время строительства трассы "Таврида", уточнил учёный.

Ранее Лайф сообщал, что лишь недавно ученые установили, что найденные более 40 лет назад в одной из европейских пещер останки раннего представителя вида современных людей Homo sapiens оказались самыми древними из когда-либо обнаруженных на континенте и дают иное представление об исходе человеческих предков из Африки.