Частный самолёт готовится к аварийной посадке в Шереметьево

По предварительной информации, командир принял решение вернуться из-за того, что на борту авиалайнера отказала гидросистема.

Вылетевший из Москвы в Самару самолёт готовится к экстренной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— В Шереметьево готовится к аварийной посадке самолёт рейсом Москва — Самара. По предварительной информации, на борту отказала гидросистема, — уточнил собеседник агентства.

По последним данным, на борту — четыре пассажира и три члена экипажа. По предварительной информации, речь идёт о воздушном судне, которое принадлежит авиакомпании Global Jet.

Это уже второй инцидент с самолётом за сегодняшнее утро. Ранее лайнер Airbus A321 аварийно сел недалеко от аэропорта Жуковский после столкновения с птицами. На борту было 234 человека, включая членов экипажа. По предварительным данным, пострадал 31 человек, 10 из которых — дети.