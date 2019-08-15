Пропавшего под Омском трёхлетнего мальчика ищут с помощью квадрокоптеров

Правоохранители решили повторно обследовать заболоченные места и просёлочные дороги на случай, если Коля сможет самостоятельно выбраться из леса.

В лесу под Омском продолжаются масштабные поиски пропавшего двое суток назад трёхлетнего Коли. Зону возможного нахождения малыша начали осматривать с помощью квадрокоптеров, сообщает региональный главк МВД РФ.

— В ходе поисков задействована различная техника: 80 единиц транспорта, пять квадроциклов, два квадрокоптера, вездеход, — уточнили в управлении.

Количество человек, которые присоединились к поискам трёхлетнего мальчика, достигло 600. В их числе — полицейские, бойцы Росгвардии и волонтёры. Ночью поиски ребёнка не прекращались, правоохранители решили повторно обследовать заболоченные места, а также просёлочные дороги на случай, если Коля сможет самостоятельно выбраться из леса.

Напомним, мальчик пропал днём 13 августа. Родители оставили его в машине и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они не нашли ребёнка на месте. По факту его безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело.