Пассажиры севшего в поле лайнера не верят в версию с попавшей в двигатель птицей

Пассажиры севшего на кукурузное поле в Раменском районе самолёта компании "Уральские авиалинии" не верят в версию с попавшими в турбину птицами. Они убеждены, что лайнер был неисправен в самом начале полёта.

— Абсолютно точно это не птицы. Это однозначно была неисправность самолёта, потому что сразу после взлёта он стал вести себя неправильно: очень шумно, какой-то треск появился, — рассказывает один из пассажиров.

Мужчина также отмечает, что его сын сразу после взлёта увидел искры в двигателе, о чём тут же сообщил отцу.

— Был хлопок-пламя, хлопок-пламя, — подытожил пассажир.

Ранее Лайф опубликовал кадры с места приземления, а также видео эвакуации пассажиров. По предварительным данным, в результате ЧП пострадал 31 человек. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.