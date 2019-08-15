Пассажир — об эвакуации из севшего в поле самолёта: Часть людей выпрыгнули

Мужчины помогли членам экипажа открыть аварийные выходы, а некоторые ловили внизу женщин и детей.

Один из пассажиров севшего в кукурузном поле в Подмосковье самолёта "Уральских авиалиний" рассказал Лайфу о первых минутах после приземления. По словам Бориса Швайгера, люди были напуганы, но обошлось без особой паники.

— После приземления открыли выходы, мужчины помогли двери вытолкать, открыли трапы. Часть выпрыгнули, часть помогали женщинам и детям приземляться внизу. Все бежали за хвостом самолёта. В панике, но адекватной, — вспоминает Борис.

Пассажир говорит, что перед приземлением увидел слева искры, а затем и пламя. Он понимал, что лучше не разводить панику. Борис поблагодарил пилота, который своими действиями спас жизнь стольким людям.

Ранее Лайф опубликовал кадры с места приземления, а также видео эвакуации пассажиров. По последним данным, в результате ЧП пострадал 31 человек. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.