Пассажир — об эвакуации из севшего в поле самолёта: Часть людей выпрыгнули

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Мужчины помогли членам экипажа открыть аварийные выходы, а некоторые ловили внизу женщин и детей.

Один из пассажиров севшего в кукурузном поле в Подмосковье самолёта "Уральских авиалиний" рассказал Лайфу о первых минутах после приземления. По словам Бориса Швайгера, люди были напуганы, но обошлось без особой паники.

После приземления открыли выходы, мужчины помогли двери вытолкать, открыли трапы. Часть выпрыгнули, часть помогали женщинам и детям приземляться внизу. Все бежали за хвостом самолёта. В панике, но адекватной, — вспоминает Борис.

Пассажир говорит, что перед приземлением увидел слева искры, а затем и пламя. Он понимал, что лучше не разводить панику. Борис поблагодарил пилота, который своими действиями спас жизнь стольким людям.

Ранее Лайф опубликовал кадры с места приземления, а также видео эвакуации пассажиров. По последним данным, в результате ЧП пострадал 31 человек. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.

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