Свердловский губернатор предложил наградить экипаж севшего в поле самолёта

Как отметил глава региона, благодаря мужеству и профессионализму пилотов были спасены жизни пассажиров.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что экипаж авиалайнера "Уральских авиалиний", совершившего успешную аварийную посадку без работающих двигателей на поле в Подмосковье, должен быть представлен к государственным наградам за спасение жизней пассажиров.

— Благодарю экипаж за мужество и профессионализм. Эти люди должны быть представлены к наградам. Компания "Уральские авиалинии" ещё раз доказала, что не зря считается одной из самых безопасных в мире. Там тратят много сил и средств на подготовку сотрудников. И, как видите, это приносит бесценные плоды — спасённые человеческие жизни, — написал глава региона в "Инстаграме".

Также Евгений Куйвашев опубликовал фото членов экипажа и назвал их имена:

Командир воздушного судна Дамир Юсупов

Второй пилот Георгий Мурзин

Старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий

Бортпроводник Надежда Вершинина

Бортпроводник Дмитрий Гончаренко

Бортпроводник Алия Слякаева

Бортпроводник Яна Ягодина

Как сообщал Лайф, самолёт "Уральских авиалиний" рейсом Москва — Симферополь экстренно сел в поле после взлёта из Жуковского. По предварительной версии, в авиалайнер сразу после взлёта врезалась стая чаек. По последним данным, в результате ЧП пострадал 31 человек. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.

Лайф опубликовал кадры с места приземления, а также видео эвакуации пассажиров.