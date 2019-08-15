В Красноярске под окнами многоэтажного дома найдено тело четырёхмесячной девочки

Мёртвую малышку обнаружили местные жители и обратились в правоохранительные органы.

Под окнами общежития в Красноярске нашли тело четырёхмесячной девочки, по подозрению в убийстве малышки задержан её отец. По версии следствия, 44-летний мужчина напился и выбросил дочь из окна.

— 15 августа 2019 года поступило сообщение об обнаружении на асфальтовой дорожке под окнами общежития, расположенного в Ленинском районе краевого центра, тела четырёхмесячной девочки с признаками падения с высоты, — уточнили в региональном СУ СКР.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователи опрашивают возможных свидетелей трагедии, назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что жительница Красноярского края подозревается в систематическом истязании шестилетней девочки, опекуном которой она является.