Путин поздравил президента и премьер-министра Индии с Днём независимости

Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного сотрудничества Москвы и Нью-Дели.

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Раму Натху Ковинду и премьер-министру Индии Нарендре Моди по случаю Дня независимости этой страны. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.

— Ваша страна по праву гордится высокими достижениями в экономической, научно-технической, культурной и других сферах. Весьма высок авторитет Индии на мировой арене, — обратился глава государства к индийским властям.

Путин назвал особо привилегированным стратегическим партнёрством отношения Москвы и Нью-Дели и выразил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного двустороннего сотрудничества.

Ранее министр торговли Индии назвал Россию старым другом, который лучше новых двух.