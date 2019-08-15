Два школьника провалились в шахту во дворе дома в Сургуте

Мальчики упали с пятиметровой высоты и получили различные травмы. Их госпитализировали.

В Сургуте два десятилетних мальчика провалились в вентиляционную шахту, которую рабочие оставили открытой во время строительных работ. ЧП произошло во дворе дома на улице Мелик-Карамова.

— 14 августа в вечернее время два десятилетних мальчика провалились в вентиляционную шахту, находящуюся в одном из технических строений, расположенных во дворе жилого комплекса "Возрождение" в Сургуте, — рассказали в СУ СКР по Югре.

Школьники упали с пятиметровой высоты и получили различные телесные повреждения. Многочисленные очевидцы вызвали спасателей к месту происшествия. Мальчиков подняли на поверхность и доставили в больницу. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в удалённой деревне старообрядцев в Красноярском крае во время игры мальчик выстрелил в голову младшего брата из охотничьего ружья отца.