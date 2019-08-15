В Роспотребнадзоре рассказали, сколько должен весить портфель школьника

Ранцы должны иметь формоустойчивую спинку, обеспечивающую их полное прилегание к спине.

В Роспотребнадзоре рассказали, что вес пустого портфеля школьников младших классов не должен превышать 700 граммов.

— Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий без учебников должен быть для обучающихся начальных классов не более 700 граммов и для обучающихся средних и старших классов — не более одного килограмма, — сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, школьные ранцы должны иметь формоустойчивую спинку, которая обеспечит полное прилегание портфеля к спине ребёнка и равномерное распределение веса.

Также отмечается, что вес учебников и письменных принадлежностей для учеников первого и второго классов не должен превышать 1,5 кг; третьего и четвертого классов — 2 кг; пятого и шестого классов — 2,5 кг; седьмого и восьмого — 3,5 кг; 9–11 классов — 4 кг.

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