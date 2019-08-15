В США сообщили о взрыве европейской ракеты на земной орбите

После космического инцидента специалисты продолжают отслеживать перемещение осколков.

ВВС США засекли взрыв третьей ступени европейской ракеты-носителя Ariane 4. Об этом сообщается в официальном аккаунте 18-й эскадрильи космического контроля Военно-воздушных сил США в социальной сети Twitter.

Согласно предварительной информации, взрыв произошёл 22 июля в 9:17 UTC (12.17 мск). Обнаружено семь обломков, их перемещение продолжают отслеживать. Угрожает ли образовавшийся космический мусор другим аппаратам, не сообщается.

При этом специалисты подчеркнули, что ступень ракеты Ariane 4 взорвалась сама по себе, а не из-за столкновения с другими объектами на орбите. Причина происшествия не уточняется.

Отметим, что третья ступень ракеты вывела в 1992 году три спутника: американо-французский Topex/Poseidon, южнокорейский KITSAT-1 и французский S80/T, после чего осталась на орбите Земли.

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