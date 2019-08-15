Полицейский с подругой разбились насмерть на мотоцикле под Екатеринбургом

Ещё четыре человека, включая пятилетнюю девочку и 13-летнего мальчика, пострадали.

В селе Покровском Свердловской области полицейский с коллегой насмерть разбились на мотоцикле при обгоне другого байка и грузовика. Сотрудник МВД РФ врезался во встречный автомобиль ГАЗ. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД России Валерий Горелых.

— От сильного удара первый мотоцикл отбросило на второй. Полицейский и его пассажирка, сотрудница дежурной части отдела полиции № 24 от полученных несовместимых с жизнью травм скончались на месте, — рассказал он.

Ещё четыре человека, включая двух детей, пострадали. Водителям мотоцикла Aprilia Pegaso и легковушки оказали помощь на месте. Маленьких пассажиров грузовика — пятилетнюю девочку и 13-летнего мальчика — доставили в больницу. Госпитализация им не потребовалась.

Правоохранители назначили ряд экспертиз, в частности, на наличие в крови виновника ДТП алкоголя. По результатам анализов будет принято процессуальное решение.

Ранее сегодня восьмилетний мальчик погиб в ДТП в Приморье.