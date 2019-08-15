В Ирландии "боинг" загорелся прямо на взлётной полосе

Информации о пострадавших не поступало. Пассажиров быстро вывели из самолёта, его потушили.

В Ирландии в аэропорту Шаннон авилайнер Boeing 763 загорелся прямо перед взлётом. Возгорание произошло в области шасси. Пассажирам пришлось экстренно покидать борт.

— Сейчас мы работаем над удалением самолёта с места происшествия, операция в разгаре. Она может потребовать некоторое время. Мы советуем пассажирам продолжить регистрацию, — отметили в воздушной гавани.

Информации о пострадавших не поступало. Вылеты временно приостановили.

Напомним, что это уже второй авиаинцидент за сегодня. Утром оба двигателя самолёта, вылетевшего в Симферополь из Жуковского, отказали. По предварительной версии, в авиалайнер сразу после взлёта врезалась стая чаек. На борту в момент ЧП находилось 224 пассажира. По последним данным, в результате ЧП пострадал 31 человек. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.