В Ирландии "боинг" загорелся прямо на взлётной полосе

Shannon Airport pic.twitter.com/J6QQt10xyR— Charlie (@Walthamstow1973) August 15, 2019
В Ирландии в аэропорту Шаннон авилайнер Boeing 763 загорелся прямо перед взлётом. Возгорание произошло в области шасси. Пассажирам пришлось экстренно покидать борт.
Omni 767 aircraft still on runway at Shannon Airport #shannonairport #clare #clarefm pic.twitter.com/VPaDcA3jJA— Charlie (@Walthamstow1973) August 15, 2019
— Сейчас мы работаем над удалением самолёта с места происшествия, операция в разгаре. Она может потребовать некоторое время. Мы советуем пассажирам продолжить регистрацию, — отметили в воздушной гавани.
Информации о пострадавших не поступало. Вылеты временно приостановили.
Напомним, что это уже второй авиаинцидент за сегодня. Утром оба двигателя самолёта, вылетевшего в Симферополь из Жуковского, отказали. По предварительной версии, в авиалайнер сразу после взлёта врезалась стая чаек. На борту в момент ЧП находилось 224 пассажира. По последним данным, в результате ЧП пострадал 31 человек. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram