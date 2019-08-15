Лайф публикует видео пожара в двигателе, из-за которого лайнер посадили в поле

На кадрах видно, что, как только авиалайнер отрывается от земли, в турбине правого двигателя происходит хлопок, появляется огонь.

В распоряжении Лайфа оказалось видео из салона самолёта, совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Пассажир рейса начал снимать момент взлёта. На кадрах видно, что, как только лайнер отрывается от земли, один из двигателей производит громкий хлопок, оттуда вырывается пламя. После этого самолёт крайне медленно набирает высоту. Полёт сопровождается звуками неисправной турбины, из которой периодически появляется огонь.

Напомним, оба двигателя самолёта, вылетевшего в Симферополь из Жуковского, отказали. По предварительной версии, в авиалайнер сразу после взлёта врезалась стая чаек. На борту в момент ЧП находилось 224 пассажира. По последним данным, в результате ЧП пострадал 31 человек. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.