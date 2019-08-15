Преподаватель пилотов севшего в поле A321 выразила Лайфу восхищение их работой

По её словам, лётчики были хорошо натренированы и знали, как действовать в нештатной ситуации.

Преподавательница лётного состава лайнера "Уральских авиалиний", который совершил жёсткую посадку на кукурузном поле в подмосковном Раменском, рассказала Лайфу, что её подопечные прошли сильную школу. У штурвала находились командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин.

— Я знаю Дамира Юсупова. Эти ребята выпустились 6–7 лет назад, и в тот период был сильный выпуск. И то, что они справились, смогли, — это вполне закономерно и объяснимо. И воспитательная работа, и политика — всё-всё-всё было ещё старой, советской закалки, — отметила она.

По её словам, пилоты были хорошо натренированы и знали, как действовать в нештатной ситуации.

— Я восхищаюсь их мастерством, я рада, что ребята справились, молодцы, смогли. Их как раз учили этому и на тренажёрах в том числе. И инструктора были опытные, рассказывали, как действовать, в том числе и в нештатной ситуации. Я очень рада, что закончилось благополучно. Ребята очень хорошие специалисты, я в восхищении, — добавила собеседница Лайфа.

Как ранее сообщал Лайф, самолёт "Уральских авиалиний" рейсом Москва — Симферополь экстренно сел в поле после взлёта из Жуковского. По предварительной версии, в авиалайнер сразу после взлёта врезалась стая чаек. По последним данным, в результате ЧП пострадал 31 человек. Губернатор Свердловской области предложил представить экипаж лайнера к государственным наградам за спасение людей.