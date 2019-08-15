Пассажирам севшего в подмосковном поле А321 рассказали, когда им вернут багаж

Лайнеру пришлось садиться сразу после взлёта. По предварительным данным, в двигатели попали птицы.

Пассажирам самолёт А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", севшего в кукурузном поле в Подмосковье, вернут багаж после окончания работы правоохранителей. Об этом рассказала журналистам пассажирка Светлана Бабина.

— Нам сказали, что, пока Следственный комитет не осмотрит всё, не опишет, чемоданы нам не вернут, — говорит она.

Как уже сообщал Лайф, жёсткая посадка на кукурузное поле произошла рано утром. ЧП случилось после того, как лайнер столкнулся с птицами сразу после вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь. Ранее Лайф публиковал список пострадавших.