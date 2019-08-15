Россияне рассказали, какую зарплату считают справедливой

Представления граждан разнятся в зависимости от возраста, места проживания и пола.

Справедливой зарплатой россияне считают в среднем 66 тысяч рублей в месяц. Это следует из результатов опроса, проведённого компанией "Сбербанк страхование жизни" в 39 городах.

— По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тысяч рублей в месяц. Эта сумма достаточна для того, чтобы удовлетворять текущие потребности на достойном уровне, копить на крупные покупки и откладывать деньги на будущее, — рассказали в компании.

Опрос показал также, что размер справедливой зарплаты в понимании мужчин выше, чем женщин, — 68,6 тысячи рублей и 64,2 тысячи рублей соответственно. Такое же соотношение наблюдается среди респондентов в возрасте 40–50 лет и тех, кто младше 30 лет. Старшее поколение считает достойной зарплатой 67,2 тысячи рублей, а молодёжь — 56,2 тысячи рублей.

Оценка справедливой зарплаты различается также в зависимости от города. Так, жители Москвы достойной оплатой труда считают в среднем 99 тысяч рублей в месяц, Санкт-Петербурга и Владивостока — 77 тысяч рублей, Хабаровска — 75 тысяч, Воронежа и Астрахани — 60 тысяч, Волгограда — 59 тысяч рублей, а Липецка и Пензы — 58 тысяч рублей.

Ранее Росстат назвал разницу между зарплатами богатых и бедных граждан страны.