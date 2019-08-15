Рейс Москва — Анапа из Жуковского отложили на 5 часов после ЧП с лайнером в поле

Рейс Москва — Анапа авиакомпании "ИрАэро", который должен был вылететь в 10:00 утра из столичного аэропорта Жуковский, отложили более чем на пять часов. Это произошло после инцидента с лайнером "Уральских авиалиний", который совершил жёсткую посадку в поле в Раменском.

— Сидим, ждём. Вылет должен был быть в 10, отложили до 15:30. Сидим голодные-холодные, — рассказывает Лайфу одна из пассажирок рейса Москва — Анапа.

Согласно данным онлайн-табло Жуковского, лайнер действительно должен был вылететь в 10 утра, сейчас указывается, что идёт регистрация. Однако данных о времени отправления в Анапу нет.

Как уже сообщал Лайф, сегодня рано утром аэробус "Уральских авиалиний" совершил жёсткую посадку в поле сразу после вылета из Жуковского. ЧП случилось после того, как лайнер столкнулся с птицами. Ранее Лайф публиковал список пострадавших.