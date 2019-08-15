Стало известно о ребёнке Евгении Васильевой от суррогатной матери

В ЗАГС экс-чиновнице отказали в регистрации сына на её имя, из-за чего она обратилась в суд.

У Евгении Васильевой, экс-главы департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ, есть ребёнок по программе суррогатного материнства. Об этом пишет агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на свой источник.

В 2018 году экс-чиновница обратилась в Хамовнический отдел ЗАГС с заявлением о регистрации мальчика, рождённого от суррогатной матери, с просьбой записать её матерью ребёнка. В ведомстве чиновнице отказали, даже несмотря на согласие суррогатной матери.

Там объяснили, что официально родителями ребёнка по программе суррогатного материнства могут быть только супруги. А Васильева на момент появления ребёнка в официально зарегистрированном браке не находилась.

По данным агентства, Мещанский районный суд, в который обратилась Евгения Васильева, удовлетворил исковое заявление и обязал ЗАГС зарегистрировать ребёнка на её имя. Адвокат экс-главы департамента имущественных отношений Хасан-Али Бороков от комментариев отказался.

Годом ранее телеведущий Андрей Малахов заявлял, что Анатолий Сердюков и Евгения Васильева поженились.