Эксперт объяснил Лайфу, почему севший в поле лайнер мог столкнуться с чайками

По его мнению, аэропорт Жуковский не в достаточной степени владеет специальными технологиями для отпугивания птиц.

Эксперт по авиационной безопасности Сергей Москвин рассказал Лайфу, из-за чего могут возникнуть ситуации, когда самолёты сталкиваются с птицами, как это случилось сегодня утром с лайнером "Уральских авиалиний".

— Примерно 2% лётных происшествий происходит из-за попадания птиц в двигатели. И получается такая история, что, к сожалению, если во всех европейских аэропортах есть технология международная, которая позволяет с птицами бороться (отпугиватели или всякие запахи, звуки), мы в этом ограниченны. Ну а в Жуковском — тем более, это ведь бывший военный аэродром, такой системы там никогда не было, — отметил он.

Как считает Москвин, из-за мусорных свалок, водоёмов, лесополос, которые расположены рядом с аэропортом Жуковский, риск столкновения самолётов с птицами в этом регионе высокий.

— Мусорные свалки, водоёмы, лесополосы привели к тому, что вот эта катастрофа чуть не состоялась. Ребята, конечно, молодцы, что не допустили пожара, молодцы, что вот так среагировали. Должны наградить их, — добавил эксперт.

Напомним, Airbus A321 "Уральских авиалиний", следовавший рейсом Москва — Симферополь, совершил экстренную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского района Московской области. По предварительной версии, в авиалайнер сразу после взлёта врезалась стая чаек. На борту было семь членов экипажа, а также 226 пассажиров, включая шестерых детей. В соцсетях сравнили посадку самолёта в поле под Москвой с "чудом на Гудзоне".