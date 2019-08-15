Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым

Информации о самочувствии мальчика пока нет, равно как и подробностей его обнаружения.

Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза алерт" и "Доброспас — Омск".

— Спасибо всем за помощь. В поисках помимо госструктур принимали участие отряды "Доброспас — Омск", "Лиза алерт", отряд "Прорыв" (Екатеринбург), "Доброспас — Новосибирск" и сотни неравнодушных омичей, — говорится в сообщении поискового отряда в соцсети "ВКонтакте".

Информации о самочувствии маленького Коли пока нет, равно как и подробностей его обнаружения.

Напомним, что мальчик пропал ещё 13 августа и целых две ночи провёл в тайге. Родители оставили его в машине и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они не нашли ребёнка на месте. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело.

Ночью поиски ребёнка не прекращались, правоохранители решили повторно обследовать заболоченные места, а также просёлочные дороги на случай, если Коля сможет самостоятельно выбраться из леса.