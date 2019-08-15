Стало известно о состоянии системы отпугивания птиц в Жуковском

Специалисты исключили возможность взлёта какого бы то ни было самолёта при неисправности этого оборудования.

Система отпугивания птиц в подмосковном аэропорту Жуковский была в рабочем состоянии в момент вылета оттуда лайнера "Уральских авиалиний", которому затем пришлось сесть в поле. Об этом сообщили в Лётно-исследовательском институте (ЛИИ) им. М.М. Громова, который отвечает за систему.

— Комплексная система отпугивания птиц была в исправном и рабочем состоянии. Ни один вылет и ни одна посадка не выполняются без работающей системы, — уточнили в ЛИИ в беседе с ТАСС.

Как ранее сообщал Лайф, самолёт "Уральских авиалиний" рейсом Москва — Симферополь экстренно сел в поле после взлёта из Жуковского. По предварительной версии, в авиалайнер сразу после взлёта врезалась стая чаек.

Все выжили. Лайф публиковал список пострадавших. В больнице оставили только одного из них. Губернатор Свердловской области предложил представить экипаж лайнера к государственным наградам за спасение людей.