"Стоял в болоте и звал маму". Первое фото спасённого Коли на руках у родителей

Мальчик три дня провёл один в омской тайге. То, что он выжил, можно назвать настоящим чудом.

Трогательный снимок буквально заполонил соцсети всех, кто следил за историей спасения трёхлетнего Коли Бархатова. Мальчик потерялся в болотистых лесах Большереченского района Омской области. На третий день поисков его нашли. Живым и невредимым.

Как сообщает портал NGS55, Колю нашла девушка, профессиональный поисковик из Москвы.

— Он сидел на кочке, пил болотную воду и плакал, — рассказывают волонтёры с места событий.

По словам других добровольцев, последние часы мальчик провёл, стоя "по щиколотку в болоте", и звал маму.

Мальчика на руках отнесли к лагерю поисковиков. Там его тут же осмотрели медики. Их вердикт однозначен: у Коли ни истощения, ни признаков обезвоживания. Малыш искусан комарами и сильно напуган, но главное, что жив.

Напомним, что мальчик пропал ещё 13 августа и целых две ночи провёл в тайге. Родители оставили его в машине и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они не нашли ребёнка на месте. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело.