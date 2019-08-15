Названы профессии, представители которых чаще скучают по работе в отпуске

Согласно данным исследования, в этом в том числе признаются более трети врачей и учителей.

Врачи и учителя больше всего подвержены ностальгии по работе во время отпуска. Примерно у 47% опрошенных школьных учителей и 38% врачей и медсестёр появлялось желание поработать во время законного отдыха. Такие данные опросов приводит исследовательский центр сервиса Superjob.

Согласно данным исследования, придаются ностальгии по работе во время отпуска лишь 15% бухгалтеров, 16% менеджеров по продажам, 17% технологов. Чуть выше в списке идут секретари (25%), архитекторы, прорабы и менеджеры по рекламе (24%), сметчики и журналисты (23%), системные администраторы и экономисты (22%), инженеры и менеджеры по работе с клиентами.

Результаты выше среднего демонстрируют руководители региональных представителей и менеджеров по логистике (35%), дизайнеры (32%), HR-менеджеры и психологи (31%), водители и переводчики (30%), юристы, программисты и аналитики (27%).

Опрос проходил около месяца, и в нём приняли участие 300 работников из 30 профессиональных групп.

Как сообщал Лайф, ранее в Министерстве труда назвали самые востребованные профессии в России. А врачи рассказывали, чем грозит отказ от отпуска.