Опрос показал, какую долю от своих доходов россияне отдают за кредиты

Каждый пятый должник тратит на погашение кредитного займа от 30 до 50% семейного бюджета.

Вопрос непогашенного кредита волнует больше половины (51%) россиян. При этом чаще всего граждане тратят на ежемесячные выплаты от 10 до 20 процентов семейного бюджета. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого специалистами ВЦИОМа.

Доля должников, которые тратят на кредиты от 10 до 20 процентов своего месячного дохода, составила 31%, ещё 16% респондентов выделяют на погашение долга от 21% до 30% бюджета, 13% — от 41 до 50% дохода семьи.

Кроме того, 33 процента опрошенных признались, что за последний год испытывали трудности с выплатами. Как правило, такие сложности были у молодёжи в возрасте от 19 до 24 лет (41%) и от 25 до 34 лет (39%). А вот 66 процентов респондентов проблем с погашением займа не имели.

В целом 60 процентов должников уверены в том, что смогут погасить кредит без труда. В их числе преимущественно взрослые в возрасте от 35 до 44 лет (63%) и от 45 до 59 лет (65%). А вот 38%, напротив, опасаются существенных сложностей, связанных с возвращением задолженности.

Ранее Лайф писал, что доля россиян, имеющих непогашенные кредиты, за последние два года существенно снизилась.