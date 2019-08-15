Песков — о спасении трёхлетнего Коли под Омском: День действительно хороший

В тайге были развёрнуты масштабные поиски. Были задействованы дроны, вертолёт с тепловизором.

За судьбой трёхлетнего Коли, которого более двух суток искали в лесу под Омском и нашли сегодня утром, следили и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рад спасению малыша.

— День действительно хороший. Мальчик трёхлетний под Омском нашёлся живым. Поэтому — слава богу, — сказал представитель Кремля.

Также он отметил успешную посадку в поле лайнера, вылетевшего с пассажирами из подмосковного аэропорта Жуковский. Его пилотов Песков назвал героями.

Коля же пропал ещё 13 августа и целых две ночи провёл в тайге под Омском. Власти развернули масштабные поиски и задействовали современную технику — осматривали местность с помощью квадрокоптеров и включали голос мамы на записи. Сегодня, 15 августа, малыша нашли живым и невредимым. Он стоял в болоте и звал маму.