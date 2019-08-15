Треть пассажиров после посадки лайнера в поле отказалась лететь в Симферополь

Всех желающих всё же отправиться туда доставят в Домодедово. Списки уточняются.

Треть пассажиров самолёта "Уральских авиалиний" после аварийной посадки в поле Подмосковья отказались на другом борте лететь в Симферополь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

— Более трети пассажиров отказываются лететь в Симферополь. Списки тех, кто полетит, уточняются, — сообщает агентство.

Всех желающих продолжить полёт в Симферополь доставят в аэропорт Домодедово.

Напомним, Airbus A321 "Уральских авиалиний", который должен был следовать рейсом Москва — Симферополь, совершил сегодня утром экстренную посадку в поле сразу после взлёта из Жуковского. По предварительной версии, в самолёт врезалась стая чаек. Эксперт объяснил Лайфу, почему такое могло произойти.