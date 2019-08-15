СМИ узнали, по каким принципам будут ставить дорожные камеры в России

Согласно проекту Минтранса, на смену настоящим регистраторам можно будет устанавливать излучающие обманки.

Минтранс разработал рекомендации по установке дорожных камер вдоль дорог, которые включают ряд нововведений. По данным газеты "Коммерсант", соответствующий проект планируют утвердить в сентябре после некоторых доработок.

Одним из нововведений станет появление в методике термина "муляж", означающего прибор, который имитирует радар и внешне трудноотличим от обычной камеры. Владельцам камер рекомендуют устанавливать их вместо действующих приборов при сокращении количества ДТП более чем на 80%. Согласно документу, перемещать камеры между аварийно-опасными участками рекомендуется раз в три-шесть месяцев. В документе отмечается, что места установки камер необходимо выбирать "с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов".

Кроме того, в проекте содержится рекомендация размещать в Сети карту с расстановкой камер. При этом муляжи на ней должны быть обозначены как обычные стационарные приборы.

Ранее в Госдуме предложили запретить использовать транспортные средства, "достигшие предельного срока эксплуатации". Минтранс изучает данную инициативу.