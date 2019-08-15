СМИ узнали, по каким принципам будут ставить дорожные камеры в России

Минтранс разработал рекомендации по установке дорожных камер вдоль дорог, которые включают ряд нововведений. По данным газеты "Коммерсант", соответствующий проект планируют утвердить в сентябре после некоторых доработок.
Одним из нововведений станет появление в методике термина "муляж", означающего прибор, который имитирует радар и внешне трудноотличим от обычной камеры. Владельцам камер рекомендуют устанавливать их вместо действующих приборов при сокращении количества ДТП более чем на 80%. Согласно документу, перемещать камеры между аварийно-опасными участками рекомендуется раз в три-шесть месяцев. В документе отмечается, что места установки камер необходимо выбирать "с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов".
Кроме того, в проекте содержится рекомендация размещать в Сети карту с расстановкой камер. При этом муляжи на ней должны быть обозначены как обычные стационарные приборы.
Ранее в Госдуме предложили запретить использовать транспортные средства, "достигшие предельного срока эксплуатации". Минтранс изучает данную инициативу.
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