Жена пилота севшего в поле лайнера рассказала Лайфу о его первом звонке после ЧП

Она призналась, что всегда переживает за мужа, а первое время даже не могла спать.

Командир экипажа лайнера А321 "Уральских авиалиний" 41-летний Дамир Юсупов, после того как совершил жёсткую посадку в кукурузном поле возле Раменского, сразу позвонил жене. Он заверил супругу, что с ним всё хорошо и все пассажиры живы.

— Я говорю, что случилось? Он говорит, птица в двигатель попала, сели в поле. Я не помню дословно, — рассказала она.

А когда стали известны подробности, вот тогда и начались "паника, слёзы". Маленькая дочь начала успокаивать маму.

Наталья Юсупова говорит, что не считает мужа героем. Он выполняет свою работу.

— Я считаю своего мужа хорошим человеком, мне этого достаточно. Я очень переживаю за него и жду скорее его домой, — отметила женщина.

Со своим супругом она познакомилась тоже в полёте. Тогда она с дочкой летела в Краснодар на отдых, а Дамир — в командировку.

— Смотрим, идёт человек в форме, пробирается. Мы на последнем ряду сидели. Больше мест не было свободных, только рядом с нами одно. Сел к окну. Дочка стала с ним общаться. Так и познакомились, — вспоминает Наталья.

По словам женщины, муж всегда мечтал о небе. Но стать пилотом сразу не получилось. Только после того как Дамир получил первое высшее образование юриста и проработал по специальности, он поступил в лётное училище.

Напомним, Airbus A321 "Уральских авиалиний", следовавший рейсом Москва — Симферополь, совершил экстренную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского района Московской области. Ранее общественник предложил наградить экипаж лайнера и снять про них фильм.