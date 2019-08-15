В Кремле прокомментировали наличие свалок вблизи аэропорта Жуковский

По одной из версий, появление стаи чаек, попавших в двигатели самолёта при взлёте, могло быть вызвано несанкционированными мусорками.

Несанкционированные свалки являются несомненным злом, с которым ведётся борьба. Так в Кремле прокомментировали вопрос журналистов, могли ли стать стихийные свалки мусора вблизи аэропорта Жуковский первопричиной ЧП с самолётом "Уральских авиалиний", совершившим аварийную посадку в поле.

— Если вы спрашиваете, хорошо ли это — несанкционированная свалка — это плохо. Вы знаете, что с несанкционированными свалками ведётся непримиримая борьба, — заявил пресс-секретарь российского президента.

Отметим, ранее эксперт высказал Лайфу мнение, что причиной столкновения самолёта "Уральских авиалиний" в аэропорту Жуковский со стаей чаек могли стать свалки вблизи аэродрома. Птицы ищут на них еду, поэтому количество пернатых растёт у воздушной гавани.

В Кремле также сегодня оценили саму посадку — пилотов назвали героями. Дмитрий Песков заявил, что не сомневается, что экипаж самолёта будет награждён.

Напомним, Airbus A321 "Уральских авиалиний", который должен был следовать рейсом Москва — Симферополь, совершил сегодня утром экстренную посадку в поле сразу после взлёта из Жуковского. Погибших нет, пострадало более 50 человек, однако почти у всех лёгкие травмы. В больнице оставили только одного пассажира.