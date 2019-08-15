В Россию ограничен ввоз свиней из Болгарии и Словакии из-за АЧС

Данные меры были временно приняты в связи с ухудшением эпизоотической обстановки в этих странах.

Россельхознадзор ввёл ограничения с 9 августа этого года на поставку свиноводческой продукции из Болгарии и Словакии. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на материалы ведомства.

— На территории Болгарии и Словакии с 9 августа вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию со всей территории Словакии и Болгарии живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину, эмбрионов свиней и спермы хряков, — говорится в сообщении.

Как поясняют в Россельхознадзоре, данное решение было принято из-за того, что на территории данных государств были зафиксированы многочисленные вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

Исключение составляет лишь готовая продукция из свинины, прошедшая обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС.

Тем временем транзит свиней по территории данных стран возможен только в опломбированных транспортных средствах, уточняет Россельхознадзор.

Африканская чума свиней относится к числу особо опасных и характеризуется лихорадкой, геморрагическим диатезом и воспалительными изменениями. Летальность может достигать 100%. Хотя для человека АЧС опасности не представляет, болезнь наносит серьёзный урон сельскохозяйственной отрасли, поскольку не поддаётся лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Распространение болезни можно остановить лишь жёсткими карантинными мерами.

Ранее Лайф писал, что геном вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявили в сосисках, привезённых в Забайкалье из Китая без сопроводительных документов.