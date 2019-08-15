Жителя Кирова заподозрили в убийстве двухлетнего сына любовницы

По предварительным данным, при совершении преступления злоумышленник был нетрезв.

41-летнего жителя Кирова задержали по подозрению в убийстве двухлетнего сына любовницы. Мальчика обнаружили мёртвым вечером 14 августа в одной из квартир дома на улице Дружбы, сообщили в областном СУ СКР.

— На теле ребёнка обнаружено несколько ножевых ранений. В кратчайшие сроки было установлено лицо, вероятно, причастное к совершению преступления. Им оказался 41-летний знакомый матери ребёнка, — рассказали в управлении.

По данным следствия, при совершении преступления подозреваемый был пьян. Где находилась мать мальчика во время убийства, не уточняется. Правоохранители уже опросили соседей, выясняются подробности трагедии.

Ранее сообщалось, что житель Красноярска задержан по подозрению в убийстве четырёхмесячной дочки, тело которой нашли под окнами общежития.