В России подсчитали живущих от зарплаты до зарплаты

У 43% не получается ежемесячно откладывать деньги, а 80% вообще не контролируют свои расходы.

Компания "Сбербанк страхование жизни" выяснила, что около 43% россиян каждый месяц тратят всё то, что зарабатывают, то есть живут от зарплаты до зарплаты. Об этом пишет ТАСС.

— К сожалению, мы выяснили, что пока ещё 43% россиян ежемесячно тратят весь свой доход независимо от его размера, а более 80% не контролируют свои расходы и не планируют их, — поделился результатами исследования заместитель генерального директора "Сбербанк страхование жизни" Виктор Дубровин.

При этом, по словам Дубровина, люди, которые начали систематизировать и контролировать свои расходы, заметили, что каждый месяц получается откладывать 10% на сбережения без ухудшения качества жизни.

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