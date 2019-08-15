Изготовитель техники для защиты от птиц: С такой экологией гарантии не даём

По информации Лайфа, отпугиватели птиц аэропорту Жуковский предоставляло ООО "Ладья". На сайте компании говорится, что его технику успешно используют более 70 аэропортов и других авиационных объектов.

Директор фирмы Александр Рыжак вспоминает, что средства защиты от пернатых в Раменском районе были установлены девять или десять лет назад. Особого срока годности у них нет: работают, "пока не сломаются", говорит он. Однако даже установка таких систем, как признается Рыжак, не панацея.

— Во всём мире стоят средства, и во всём мире попадают птицы. Это никакая не гарантия, — утверждает собеседник Лайфа. — Дело в том, что в Жуковском очень сложная экологическая обстановка, если вы посмотрите по компьютерной карте, там за забором в нескольких метрах находится огромный пруд, где наверняка присутствуют чайки. Кроме того, свалка расположена не так далеко. Нет же абсолютной защиты, чтобы купол образовался и птицы не пролетели. Всегда есть вероятность попадания птиц, не существует средств со стопроцентной эффективностью.

По словам Рыжака, ранее, в течение девяти лет, никаких инцидентов с птицами в Жуковском зафиксировано не было. А это, по экспертным оценками, уже немало. Так что грешить на отпугивающее оборудование, по его мнению, смысла нет. Вместо этого Рыжак советует наладить экологическую ситуацию конкретно в этом районе.

— Пруд, над которым полно чаек, — это проблема. Нужно наладить лучший контроль со стороны орнитологической службы, — рассуждает он.

Тем не менее эксперт рекомендовал аэродрому в перспективе озаботиться и обновлением техники. Любые системы вызывают привыкание у птиц, поэтому средства защиты должны совершенствоваться, считает он

Напомним, оба двигателя самолёта, вылетевшего в Симферополь из Жуковского, отказали. По предварительной версии, в авиалайнер сразу после взлёта врезалась стая чаек. На борту в момент ЧП находилось 224 пассажира. По последним данным, пострадало 55 человек. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.