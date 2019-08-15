За два часа в аэропорту Варшавы совершены две аварийные посадки

Один из самолётов был транспортным, другой — пассажирским. При ЧП никто не пострадал.

В Варшаве в международном аэропорту имени Фредерика Шопена самолётам пришлось совершить сразу две аварийные посадки. Первую сделал транспортный MD-11 в 07:00 мск.

— Уже во время руления в одном из двигателей появился огонь, — сообщила пресс-служба аэропорта.

Пожарная бригада быстро потушила возгорание, никто не пострадал. После этого в аэропорту на полчаса прервали воздушное движение.

Через два часа аварийную посадку в аэропорту Варшавы совершил уже пассажирский самолёт польских авиалиний LOT. После взлёта он вернулся в воздушную гавань из-за задымления в кабине. Посадка прошла штатно. Пострадавших тоже нет.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что самолёт "Уральских авиалиний" экстренно сел в поле после вылета из Жуковского. Погибших нет, пострадало более 50 человек, однако у них главным образом лёгкие травмы.