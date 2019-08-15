Прямая трансляция: Крупный пожар на Пулковском шоссе в Петербурге

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Цех по производству рыбы полыхает в Санкт-Петербурге на Пулковском шоссе. Огромный чёрный столб дыма видно издалека. Информации о пострадавших нет.

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