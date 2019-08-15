Песков не стал комментировать данные об отказе отдать операторам частоты для 5G

Кремль не комментирует информацию об отказе президента РФ Владимира Путина отдать сотовым операторам частоты 3,4–3,8 ГГц под развитие сетей нового поколения 5G. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Без комментариев, поскольку мы служебную переписку никак не комментируем, — сказал он.
Ранее сегодня газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Путин наложил резолюцию "Согласен" на письмо Совбеза, который выступил против выделения частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
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