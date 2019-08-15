Оксимирон рассказал Лайфу, сколько пробыл на митинге-концерте в Москве

По словам рэпера, он пока не может сказать, будет ли принимать участие в последующих протестных акциях.

После митинга-концерта на проспекте Сахарова в Москве 10 августа в соцсетях появлялись обвинения в адрес популярного рэпера Оксимирона, что он приехал на мероприятие, чтобы "подставиться под камеры", а затем быстро уехал. Артист заявил Лайфу, что это ложь, и на митинге он пробыл два часа.

— Два часа был на прошлой (акции на проспекте Сахарова 10 августа. — Прим. Лайфа). Не надо дезинформировать, — отметил рэпер.

Напомним, 10 августа в Москве состоялся согласованный с властями митинг-концерт. По информации МВД, его посетило 20 тысяч человек. Массовое мероприятие прошло спокойно и без нарушений закона, однако сразу после его завершения в центре российской столицы началась несогласованная акция, в ходе которой за правонарушения было задержано более 100 человек.