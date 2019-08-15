Минприроды требует проверить свалки в районе аэропорта Жуковский из-за птиц

Именно объекты ТКО в сочетании с озером могли создать повышенную популяцию чаек в Раменском районе.

Минприроды требует провести проверку свалок в районе аэропорта в Жуковском, где сегодня после столкновения со стаей птиц аварийно сел пассажирский А321. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Минприроды настаивает на проведении проверочных мероприятий по объектам ТКО в районе аэропорта Жуковский. В настоящее время контрольно-надзорные функции в данной части переданы на уровень субъекта РФ — Московской области, — сообщили в ведомстве.

Напомним, оба двигателя самолёта, вылетевшего в Симферополь из Жуковского, отказали. По предварительной версии, в авиалайнер сразу после взлёта врезалась стая чаек. На борту в момент ЧП находилось 224 пассажира. По последним данным, пострадало 55 человек. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф связался с директором фирмы, которая поставляла отпугиватели птиц аэропорту Жуковский. По его словам, всему виной сложная экологическая обстановка в этом районе: озеро и свалки. Эти факторы провоцируют повышенную популяцию чаек в приаэропортовой зоне. В таких условиях никакая отпугивающая техника не даст 100-процентной гарантии, заявил он.