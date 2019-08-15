Медведев: Благодаря действиям экипажа А321 удалось предотвратить катастрофу

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высоко оценил действия экипажа, который совершил жесткую посадку на кукурузном поле в подмосковном Раменском.

Благодаря такому очень умелому действию экипажа удалось предотвратить катастрофу, удалось предотвратить гибель людей, — отмечает глава правительства.

Он добавил, что посадить самолет в столь сложных условиях — это безусловно очень хорошее событие.

Ранее действия пилотов оценили в Кремле, назвав членов экипажа героями, и в Росавиации. Глава ведомства Александр Нерадько оценил решение пилотов сесть в поле как единственное верное.

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