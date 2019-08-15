Жителя Калининградской области признали мёртвым и перестали платить ему пенсию

В загсе перепутали пенсионера с его однофамильцем. По иску прокурора права мужчины восстановлены.

Прокуратура Калининградской области провела проверку и восстановила в правах жителя города Черняховска Калининградской области, которого по ошибке признали мёртвым и перестали ему платить пенсию Министерства обороны РФ. Об этом сообщает само ведомство.

— В результате отдел ЗАГС составил актовую запись о смерти в отношении гражданина, являющегося однофамильцем умершего, который фактически являлся живым. Данный гражданин получал пенсию Министерства обороны РФ, которая была прекращена в связи с наличием записи о его смерти, — подтверждают в прокуратуре.

Для изменения в актовой записи о смерти прокуратура направила иск в суд, который был удовлетворён.

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