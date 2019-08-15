Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино заткнуться

Поводом для этого стала сцена из фильма, где персонаж Брюса Ли хвастается мастерством, а его избивают и кидают в машину.

Конфликт между дочерью Брюса Ли и режиссёром Квентином Тарантино из-за его последнего фильма "Однажды в Голливуде" набирает обороты. Шеннон Ли резко ответила на слова автора "Криминального чтива" о том, что её отец был высокомерным.

— Он мог бы просто заткнуться. Это было бы очень хорошо. Или он мог бы извиниться, — сказала она изданию Variety.

Шеннон добавила, что Тарантино следует признать, что он не знает, каким был Брюс Ли в жизни, но в своём фильме он изобразил его именно таким, согласно своему творческому замыслу. По её словам, отец не был высокомерным и никогда не заявлял, что может побить Мухаммеда Али.

Чтобы представить свой фильм в России, Квентин Тарантино приезжал в Москву лично. Он рассказал, что в планах у него снять "суперфильм", объединяющий духом все его киноленты, а также заявил, что в молодости полюбил советскую киноленту "Человек-амфибия".