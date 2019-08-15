Учёные назвали масло, вызывающее аномальный рост груди

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Фото © Pixabay

Данный продукт способен имитировать женский гормон эстроген и блокировать мужской — тестостерон.

Масло лаванды может стать причиной аномального роста груди у подростков. При этом подобный эффект наблюдается как у девочек, так и у мальчиков. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Учёные установили, что некоторые компоненты эфирного масла способны имитировать женский гормон эстроген и блокировать мужской — тестостерон. В связи с этим при регулярном применении лавандовое масло вызывает активный рост молочных желез у подростков.

Исследователи рекомендуют полностью оградить детей от использования продуктов с лавандовым маслом. Они оказывают разрушительное влияние на эндокринную систему молодого организма, отмечают авторы работы.

Ранее учёные рассказали об опасном микробе, который научился выживать в больницах.

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