Стало известно, что Порошенко получил от государства после ухода

Среди прочего это денежное содержание, охрана, дача, транспорт, бесплатные медуслуги.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко после ухода со своего поста сможет продолжить пользоваться рядом льгот. Но их перечень сформирует новая власть. Об этом пишет украинское издание "Вести".

Согласно постановлению Верховной рады "Об обеспечении, обслуживании и охране президента Украины", которое действует с 1992 года, за бывшим главой государства пожизненно закрепляются некоторые преференции.

Так, за Порошенко пожизненно остаётся его должностной оклад, который составляет сейчас 28 тысяч гривен (или около 75 тысяч рублей). Кроме того, сохраняется медицинское обслуживание как его самого, так и его супруги. А также в его распоряжении государственная дача с горничными, охраной и транспортом.

Как отмечает издание, третий президент Украины Виктор Ющенко сейчас за государственный счёт пользуется услугами одного советника, двух помощников, повара, двух горничных и двух официантов. Также он располагает двумя автомобилями с четырьмя водителями.

Ранее Лайф сообщал, что сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски.